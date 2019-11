Waarom XXL-winkel Coolblue een stevige concurrent wordt in Arnhem

column remco kock Ik lijk op David Guetta. Een vogelver­schrik­ker achter een mengpaneel

7 november In de Jansstraat stapte ik met mijn zwager een stroopwafeltentje binnen voor een koffie to go. Ik bleef op afstand van de aan de koffiemachine rommelende man. Hij keek me aan en zei: ,,Jij hebt een bekend gezicht.”