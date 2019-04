Waarom zijn de straffen voor de mishandeling van de Arnhemse badmeester veel lager dan de eis?

Grote politieac­tie leidt naar verdachte van rooftocht langs scholen in Arnhem en Velp

14:58 ARNHEM/ UTRECHT - Een 39-jarige man uit Utrecht is vanochtend aangehouden voor een reeks diefstallen van laptops en andere computerapparatuur uit middelbare scholen, onder meer in Arnhem en Velp. De arrestatie was onderdeel van een grote politieactie waarbij invallen werden gedaan op drie plekken in Utrecht. Bij de actie werden 40 agenten en rechercheurs ingezet.