Waarschuwing voor cybercriminelen rond feestdagen: Zo herken je een valse webshop

Waarom juist rond de feestdagen?

Mensen zoeken online nu massaal naar cadeautjes voor bijvoorbeeld kerst. Het liefst voor een zo laag mogelijke prijs. Een aantrekkelijke combinatie voor cybercriminelen. Met hun nepwebwinkels proberen zij mensen met vaak bijna onwerkelijke aanbiedingen in de val te lokken.



Is dit een groot probleem?

Als je jezelf niet bewust bent van het gevaar, dan wel. In tijden van corona, waarin meer online wordt besteld, is het aantal geregistreerde slachtoffers van frauduleuze webshops sowieso enorm toegenomen. Waar de Fraudehelpdesk in 2019 1582 meldingen ontving van vermeende gedupeerden, waren dat er tot november dit jaar al 2581. De politie heeft al ruim 13.000 aangiften ontvangen over malafide webshops, tegenover 7400 in 2019.



De Fraudehelpdesk verwacht ook deze maand weer een ‘lichte stijging’ van meldingen over nepwebwinkels vanwege de feestdagen. De politie vermoedde eerder al dat valse webwinkels gereed zijn gemaakt voor sinterklaas en Black Friday.