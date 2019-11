Waarschuwing voor nepwebshops die graantje meepikken van feestdageninkopen

Als FaDe een verdacht adres heeft gevonden, controleren medewerkers de meldingen steekproefsgewijs om te zien of de waarschuwingen terecht waren. In september vond FaDe 480 verdachte sites, een maand later waren het er 406. Deze maand heeft de detector 2263 dubieuze adressen opgespoord. Elke maand zijn ruim vier op de vijf meldingen terecht, dus de toename betekent ook echt dat het aantal nepsites hard stijgt, zegt SIDN.



Dit blijkt ook uit de leeftijd van de verdachte domeinnamen. In september en oktober was de helft van de adressen minder dan drie maanden eerder geregistreerd. In november was de helft minder dan drie weken oud. ,,Het inzicht dat veel nepwebwinkels recent geregistreerd zijn, suggereert dat de domeinen speciaal voor feestmaanden zijn aangemaakt”, aldus SIDN.