Wachttijd nieuwe stroomaansluiting kan bij Alliander oplopen tot bijna een jaar

VIDEO Bewoners uit huis gehaald na brand in doorgang onder flat

11:30 ARNHEM - Zes appartementen in Arnhem zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ontruimd vanwege een brand in de doorgang onder de huizen aan de Noord-Peterstraat. Het vuur, dat woedde in een bankstel onder de ingang van de flat, werd kort voor 02.00 uur ontdekt door surveillerende agenten. Zij zagen flinke rook en schakelden de brandweer in.