Wandelaars kijken hun ogen uit bij Free Your Light

Maximaal vijfhonderd, zo klonk het vooraf, maar uiteindelijk gingen vanaf acht uur bijna achthonderd wandelaars vanaf het Willemsplein van start voor een ronde van vier kilometer door het centrum van Arnhem. ,,Van de week meldde zich nog een ouder echtpaar dat per se wilde meedoen. Ondanks de beperking van een wandelstok. Toen kon ik natuurlijk niet over mijn hart verkrijgen om te zeggen dat we al vol waren. En zo hadden we meer mensen die er per se bij wilden zijn”, zegt Mark Debets van mede-organisator Sportbedrijf Arnhem.

De wandelaars hadden zichzelf verlicht met ‘glow in the dark-ambanden’. Daarnaast waren tal van panden in de binnenstad van Arnhem verlicht met bijzondere projecties. Verder waren op diverse plekken verlichte objecten gerealiseerd.

Vijftig kaarsen naast een zoeklicht

Bij het kunstwerk het Feestaardvarken stond bijvoorbeeld een verlicht aardvarken met daaromheen lichtgevende vlinders. En bij het oorlogsmuseum Airborne at the Bridge stonden pakweg vijftig kaarsen opgesteld naast een zoeklicht dat een kilometer ver de lucht in scheen. Met ook nog eens de verlichte John Frostbrug op de achtergrond beleefden de wandelaars, en later op de avond ook de hardlopers, daar een memorabel momentje.

Het samen op een sportieve manier herdenken, van de Slag om Arnhem in september 1944 en de latere evacuatie van 90.000 Arnhemmers, stond centraal bij dit nieuwe evenement. Zo werd van de hardloopwedstrijd ook geen klassement opgemaakt.

Jaarlijks terugkerend evenement

Namens Sportbedrijf Arnhem sprak Debets na afloop zijn geluk uit over het welslagen van de eerste editie van Free Your Light Walk en Run. ,,We willen hier een jaarlijks terugkerend evenement van maken. Met deelnemers uit het hele land. Die ambitie hebben we. En we denken ook dat met name het wandelonderdeel echt de potentie heeft heel groot te kunnen worden.”

De Free Your Light Walk en Run golden als opwarmers voor het zogeheten Bridge to Bridge-weekend. Met op zaterdag de Airborne Freedom Trail en op zondag de hardloopwedstrijd Bridge to Bridge, met meer dan 5.500 deelnemers.

Volledig scherm Free your Light Walk Arnhem. © Rolf Hensel

Volledig scherm Free your Light Walk Arnhem. © Rolf Hensel

Volledig scherm Free your Light Walk Arnhem. © Shutterstock