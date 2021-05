Wandelaars opgelet: ook Arnhem krijgt twee klompenpaden

Het Klompenpad bij Warnsborn wordt het eerste in de gemeente Arnhem. Later dit jaar gaat Landschapsbeheer Gelderland met het pad in de omgeving van Elden aan de slag. Steun voor de ontwikkeling ervan krijgt ze van de gemeente, de provincie Gelderland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcode Loterij. Het geld is onder meer nodig voor de plaatsing van routebordjes, informatiepanelen en overstappunten. Ook worden informatiefolders gemaakt.



De routes in Arnhem moeten nog worden bedacht. Landschapsbeheer moet onder meer met grondeigenaren regelen dat wandelaars over hun terrein mogen lopen. Verder worden werkgroepen geformeerd die meedenken. ,,De mensen die daaraan meedoen, kunnen inbrengen langs welke plekken de route moet lopen”, geeft Doeleman als voorbeeld. ,,Als we eenmaal een route hebben getekend, gaan we die ook in het veld bekijken.”