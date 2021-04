Wanneer viert de koning zijn verjaardag eens in Gelderland? 2022 komt waarschijnlijk te vroeg

Dinsdag viert Nederland voor het tweede jaar op rij een bijzondere Koningsdag. Geen dancemoves en zangkoren, maar enkel een uitzending vanuit een studio in Eindhoven. Het is al de tweede Koningsdag in coronastijl. Vorig jaar vierde Willem-Alexander zijn verjaardagsfeest thuis, zonder gasten.



De stad waar het in 2020 allemaal plaats zou vinden, wás Maastricht. Die stad is in 2022 opnieuw in de running voor het oranjefeest. Volgens de burgemeester van de stad heeft Maastricht het digitale evenement van 2021 bewust naar Eindhoven laten gaan, zodat in 2022 het al bestaande programma in de herkansing kan.



De kans dat een Gelderse stad - Willem Alexander heeft ervoor gekozen alleen naar grotere plaatsen te gaan - Maastricht zal verdringen is niet groot. En dus is het tijd om het vizier te richten op 2023.