Wanpraktijken op Arnhemse woningmarkt: ‘Makelaars mogen elkaar niet op de hoogte houden van biedingen’

7 oktober Starters maken nauwelijks kans op een koophuis in Arnhem. De woningmarkt in de stad is zwaar overspannen. Wie geen relatie, goede baan en een ton van zijn ouders heeft, kan kiezen tussen duur huren of een huis ver buiten de stad. „Didam is nu populair”, zegt makelaar Rob Kranen, voorzitter van de makelaarsvereniging NVM.