Wassenaarse agent Gert brengt ouders naar dochter, die in Arnhem op intensive care ligt

Ter hoogte van Driebergen kwam het verzoek om contact op te nemen met agenten in Arnhem. ‘Ik heb even diep ademgehaald. Ik hoopte zo dat dat niet het bericht was dat het slachtoffer zou zijn overleden’, schrijft Gert op Facebook.



Dat bleek niet zo te zijn, wel was haar toestand nog steeds zorgwekkend. ‘Toch nog even wat gas extra gegeven. Ja, ik heb te hard gereden en gelukkig was het redelijk rustig op de weg.



Maar ik zou het niet hebben kunnen verkroppen als ik met de ouders te laat bij het slachtoffer was aangekomen. Gelukkig dacht mijn collega er net zo over.’



Eenmaal in Arnhem werd het echtpaar naar de juiste afdeling gebracht. Gert weet niet hoe het met hun dochter is afgelopen.



‘Wat ik wel weet is dat ik samen met mijn collega de weg terug naar Wassenaar met een voldaan gevoel heb afgelegd.’