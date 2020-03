Wat kun je doen tegen ondermijning? ‘Als jij iets raar vindt, meld het! De politie weet het niet altijd’

column remco kock 75 jaar na Market Garden dreigt Arnhem opnieuw een spookstad te worden

9:44 In september vertelde de 86-jarige Bob Bakkenes me over Market Garden. ,,Arnhem werd een spookstad”, zei de man die als kleine jongen in de Steenstraat woonde. ,,Als je het niet hebt meegemaakt, kan je er niks bij voorstellen.” Dat klopte. Van een spookstad kon ik me geen voorstelling maken. Al een leven lang kon ik gaan en staan waar ik wilde.