Wat maakt Arnhem en Ede zo populair als woonplek voor mensen uit de Randstad?

Video Mega Piraten Festijn GelreDome in recordtijd uitver­kocht

11:50 ARNHEM - Het Mega Piraten Festijn, dat zaterdag 8 december plaatsvindt in GelreDome in Arnhem, is in een recordtijd uitverkocht. Nog nooit waren alle 30.000 kaarten voor de stadioneditie van het feest voor liefhebbers van Nederlandstalige muziek zo vroeg weg als dit jaar.