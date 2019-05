Wat te doen met een verdachte van grootschalige drugshandel die vastzit in Marokko?

Rectifica­tie: geen inval of onderzoek bij recreatie­park Oostappen Arnhem

14:15 ARNHEM - Per abuis is dinsdag in ons nieuwsbericht over grootschalige controles bij vier vakantieparken van de Oostappen Groep ook de locatie van het recreatiepark in Arnhem genoemd. Daar heeft echter geen inval of onderzoek plaatsgevonden.