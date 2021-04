Wat te doen met twee Gelderse wasberen: vangen of doodschieten? ‘We zijn er niet blij mee dat ze de kogel krijgen’

Écht schattig zijn ze niet: wat moeten we met de wasbeer?

8 december Hij ziet er zo schattig en onschuldig uit, de wasbeer. Maar het tegendeel is waar. Een stuk of tien lopen er rond in Gelderland, maar het beestje hoort hier niet. En dus moeten we ervan af. Maar hoe? Stichting AAP protesteerde deze week in Arnhem tegen het afschieten van het roofdier.