Wat te doen na wildaanrijding? Die vraag moet in het theorie-examen, zeggen jagers

Veiligheidsregio’s tevreden: geen drukke binnenste­den, ‘wel zorg over kerk in Barneveld’

18 oktober ARNHEM / NIJMEGEN - De Veiligheidsregio's in Gelderland zijn tevreden over de naleving van de coronamaatregelen. Het is zowel in de bossen als in binnensteden behoorlijk rustig.