Wat waren in Arnhem en omgeving in 2018 de populairste voornamen? Nou, deze

ARNHEM/RENKUM/RHEDEN - Lucas en Julia zijn de populairste voornamen voor jongens en meisjes in Arnhem. In de gemeenten om de Gelderse hoofdstad maken nieuwbakken ouders heel andere keuzes als het gaat om de naam van hun pasgeborenen.

Bram staat in Arnhem op de zesde plek van de lijst met populaire babynamen. Maar ambtenaren van de burgerlijke stand van Renkum en Rheden schreven afgelopen jaar die jongensvoornaam juist het vaakst op.

Bij de meisjesnamen zijn de verschillen groter. Arnhem gaat voor Julia, in Renkum kozen ouders het vaakst voor Emma in Roos, de gemeente Rheden is vooral Guusjes, Lynns en Tessen rijker. Tess staat in Arnhem nog op 3, Lynn komt in de hogere regionen niet voor.

Sem en Sam

Behalve Lucas hebben veel pasgeboren jongens in Arnhem namen gekregen als Mees en James. Onverminderd populair is het duo Sem en Sam. In Rheden doen ook Simon en Lars het goed, waar in Renkum juist Felix en Floris, Guus en Jasper vaak op de geboortekaartjes stonden.

Arnhem turfde in 2018 1.661 pasgeborenen. Mede daardoor groeide het bevolkingsaantal volgens voorlopige cijfers enigszins naar 159.311. Het duurde even voor dat duidelijk was, omdat de gemeente de eerste dagen van 2019 kampte met een computerstoring.