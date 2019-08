Water stroomt de trappen af in Arnhemse flat

Extra files bezorgen transport­sec­tor miljoenen­strop

9:22 DUIVEN/ARNHEM - De extra files in de regio kosten de transportsector op jaarbasis miljoenen. Voor een bedrijf met honderd vrachtwagens is de strop per dag ongeveer 2800 euro, berekent Marwin Melis, eigenaar van het gelijknamige transportbedrijf in Duiven: ,,Dan heb je het alleen over loonkosten.”