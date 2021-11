Wateroverlast zorgt voor stroomstoring op Arnhem Centraal: winkels sluiten de deuren

Onder meer de Albert Heijn, de bloemenwinkel, de ticketbalie en GWK Travelex (geldwisselkantoor) hebben de deuren gesloten. De treinen rijden vooralsnog wel, de bebording werkt ook. De situatie is niet ongevaarlijk, omdat de elektriciteit met het water in aanraking zou kunnen komen.



De medewerkster van het GWK baalt van de situatie, niet in de minste plaats omdat de wedstrijd Tottenham-Vitesse morgen gespeeld wordt. ,,Veel fans komen hier geld wisselen, en dat lopen we nu mis.” Ze hangt een papier op de deur met ‘gesloten wegens calamiteiten’. Wat de oorzaak is van de wateroverlast is vooralsnog niet bekend. De politie is ter plaatse.



Arnhem Centraal kampt al lange tijd met lekkages. Het dak van de hal is door constructiefouten zo lek als een mandje en volgens de gemeente zijn er ‘verregaande herstelwerkzaamheden’ nodig om dat te verhelpen. Kosten: drie miljoen euro.