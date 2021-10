Wc verstopt, rioolwater in de kelder, tuin overhoop: flinke schade na aanleg glasvezel op de Paasberg

Jim Shuttle­worth kan eindelijk weer zijn bij Babberich gesneuvel­de oom James herdenken op Moscowa

15 oktober ARNHEM - Jim Shuttleworth uit Engeland heeft bijna twee jaar moeten wachten om zijn in Nederland gesneuvelde oom James te herdenken. Corona gooide roet in het eten. Nu staat hij alsnog aan het graf van de tweelingbroer van zijn vader Reginald op Moscowa in Arnhem. Tranen schieten in zijn ogen als hij tussen de bomen over zijn oom praat.