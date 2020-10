We gaan massaal naar bungalowparken in de herfstvakantie, maar is dat verstandig?

Herfstva­kan­tie wordt koud en nat: 'Laat je niet verrassen'

8 oktober De herfst laat zich zien in de vorm van een druilerige donderdagochtend. Aan de kust is sprake van een stormachtige wind. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de kustprovincies. Er is kans op windstoten tot 90 kilometer per uur. Later op de dag neemt de wind af.