We gaan weer betaalbare huizen bouwen in Arnhem, in Elderveld om precies te zijn

Bouwonderneming Van Wijnen gaat 71 woonappartementen realiseren in de sociale huursector. Ze komen in de verhuur bij woningcorporatie Portaal. Het ontwerp is van architect Twan Verheijen van het Arnhemse Buro SBH. Als de benodigde bestemmingsplanwijziging tijdig wordt doorgevoerd, is de start van de bouw in maart volgend jaar. De verwachte oplevering is in mei 2021.