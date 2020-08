We klagen massaal over lawaai bij de buren, telefoon bij de politie staat roodgloeiend

Dat blijkt uit cijfers die het databedrijf LocalFocus voor heel Nederland bij de politie heeft opgevraagd. In de Gelderse hoofdstad kwamen bij de politie van maart tot en met juli 1.585 klachten binnen over geluidsoverlast. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode maar 1.002.



In alle gemeenten gaan vrijwel alle klachten over lawaaiige buren en schreeuwende mensen op straat. Ten opzichte van vorig jaar zijn de klachten over de horeca en evenementen gekelderd. De horeca was na de uitbraak van virus lange tijd gesloten; evenementen zoals festivals zijn er niet of nauwelijks.