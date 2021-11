Weduwe motorrijder mild tegen trucker na fataal ongeval: ‘Ik ben niet boos, voel geen haat’

Anwar burgert in Is er in dit land niet meer mogelijk dan geld verdienen met je trillende billen op TikTok?

We leven in het tijdperk van internet, geavanceerde technologie en een virtuele wereld. Wat voor mooie dingen zouden we daarmee allemaal kunnen doen. Dingen die bijdragen aan stabiliteit en geluk van ons allemaal. Die voorbeelden zijn er gelukkig ook wel. Ik heb door die nieuwe technologie veel contact met mijn familie in Syrië, dat is heel fijn.

3 november