Weduwe vermoorde Arnhemmer boos na rectificatie: ‘Dit verdient geen schoonheidsprijs’

Uber is niet welkom in Arnhem, vinden SP en PvdA: ‘Geen eerlijk speelveld’

2 september ARNHEM - Taxidienst Uber is niet welkom in Arnhem. Dat vinden de SP en de PvdA in de gemeenteraad. Ze willen zo snel mogelijk met de andere raadsfracties een manier bedenken om te voorkomen dat Uber-chauffeurs in Arnhem werken.