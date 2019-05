Week kamperen in wachtrij voor een vrij bouwkavel in Schuytgraaf

De gemeente Arnhem had rekening gehouden met dat scenario voor project Kavels Zomerdijk, ook omdat al eerder grote belangstelling was voor vrije kavels in de wijk. ,,We hebben deze locatie gekozen omdat we mensen die gaan kamperen dan faciliteren”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. ,,Er is een mobiel toilet neergezet, er zijn stroompunten en er is plek voor caravans en tenten. Maar het was wel afwachten vanmorgen of het werkelijk storm zou lopen.”



Er zijn zeven kavels te koop, iets ten noorden van het centrumgebied van Schuytgraaf. De prijzen voor de percelen lopen uiteen van 157.000 euro (voor 375 vierkante meter) tot 269.500 euro (circa 707 vierkante meter). ,,We werken volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt”, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem.



De gemeente had een lijst met zo’n honderd belangstellenden. Op een recente informatiebijeenkomst over het project op de plek van de voormalige Kunstwerkplaats Schuytgraaf meldden zich zo’n twintig stellen. De verkoop begint op zaterdag 17 mei.