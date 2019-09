Weer aanrijding met beweegbare paal in Arnhems centrum: drie lichtgewonden

De Belgische bestuurder van de auto volgde zijn navigatie en was onbekend met de plaatselijke verkeerssituatie. Hij merkte op het Velperplein, in het centrum van de stad, de omhoogkomende paal niet op. In de auto zaten in totaal vier mensen waarvan er twee lichte verwondingen aan hun gezicht opliepen.

De bestuurder had last van zijn borst na de aanrijding. Het is onbekend of dat te wijten was aan het niet dragen van een gordel of juist door een gordel veroorzaakt werd.