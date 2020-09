Wéér een auto uitgebrand in Arnhem, politie gaat uit van opzet

Eigenaar: Café ’t Klinkertje is ten onrechte gesloten

21 september ARNHEM - Café ’t Klinkertje in Arnhem is ten onrechte gesloten en moet daarom onmiddellijk weer geopend worden. Dat bepleitte de eigenaar van de horecazaak in de Geitenkamp maandagmorgen bij de voorzieningenrechter.