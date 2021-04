Wéér een jong geboren in succesvolle neushoorn-kraamkamer Burgers’ Zoo

Wat extra bijzonder is aan de grote neushoornproductie van Burgers’ Zoo, is het feit dat breedlipneushoorns zestien tot achttien maanden drachtig zijn. Burgers’ Zoo heeft drie volwassen neushoornvrouwtjes, waarvan er twee - Izala en Kazawa - vruchtbaar zijn en om de beurt jongen werpen. De twee zijn vrijwel altijd in verwachting van neushoornmannetje Gilou.



In totaal worden er in alle 84 Europese parken jaarlijks zo’n tien tot vijftien breedlipneushoornjongen geboren. De breedlipneushoorn, ook wel witte neushoorn genoemd, is de grootste van de vijf overgebleven neushoornsoorten op aarde. De soort laat zich moeilijk fokken.



De totale populatie breedlipneushoorns in de Arnhemse dierentuin staat met de komst van Douwe op acht. Dat aantal groeit ondanks alle bevallingen niet, want de meeste neushoornjongen worden vrijwel direct na het bereiken van volwassenheid (bij neushoorns gebeurt dat rond hun derde levensjaar) verplaatst naar andere dierentuinen in Europa.