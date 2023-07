Wéér een ongeluk met een kind in een bakfiets: ‘Veel fietspaden zijn nog niet ingericht op bakfietsen’

Vrouw met kindje in bakfiets door vrachtwa­gen aangereden en meege­sleurd: ‘Pas op! Stop, stop!’

Een vrouw op een bakfiets is dinsdagochtend kort voor 9.00 uur op de Huissensestraat in Arnhem door een vrachtwagen met oplegger aangereden. Een jong kind dat in de bak van de fiets zat, is door de botsing op straat beland, maar niet gewond geraakt.