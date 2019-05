Wéér ‘een smerig luchtje’ kopen voor moeder, of portretteer je haar samen met Rembo?

Schreeu­wend tekort aan appartemen­ten voor ouderen, markt oververhit

6:40 Twee op de vijf gemeenten in Nederland kampen met een tekort aan huizen voor ouderen. Dat probleem wordt alleen maar erger met de toenemende vergrijzing. Gevolg: de markt is oververhit, de prijzen voor appartementen rijzen de pan uit. In de regio Arnhem en Nijmegen luiden makelaars de noodklok. ,,Ik heb hier al jaren geleden voor gewaarschuwd”, zegt voorzitter Moniek Koenders van NVM Arnhem. ,,Dit kan zo niet doorgaan.”