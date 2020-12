Wéér eens een ongeluk in Arnhemse Willemstunnel: bestuurder lanceert zijn auto op z’n kant

VIDEO De Les van Vites: ‘Verleng Pasveer even met twee jaar!’

22 december ARNHEM - Vitesse houdt stand in de top van de eredivisie. Na een clash vol dramatiek tegen Feyenoord wacht nu nog AZ. ,,Verzoek aan Vitesse: verleng het contract met Remko Pasveer even heel snel met twee jaar”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Wat was onze keeper goed.”