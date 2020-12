Weer eis van zeven jaar voor zeer gewelddadige overval op bejaarde vrouw in Arnhemse villa

Slachtof­fer (81) herkent brute overvaller op zitting: ‘dat gezicht vergeet ik niet’

28 mei ARNHEM –,,Deze man is het. Ik herken hem aan zijn ogen, zijn stem, zijn uiterlijk. Hij is het echt. Honderd procent.” Meteen aan het begin van de strafzitting dinsdag fluisterde de 81-jarige vrouw die drie jaar geleden in haar woning aan de Bakenbergseweg in Arnhem met veel geweld werd overvallen dat de 27-jarige verdachte uit Purmerend een van de daders is. Het OM eiste dinsdag zeven jaar cel.