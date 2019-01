Wéér groot vat met chemisch afval gedumpt: honderden liters in Arnhemse natuur

Ingezameld plastic uit Arnhem blijkt nog veel te vaak verontrei­nigd met restafval

6:48 Het gemeentebestuur van Arnhem kampt nog altijd met forse tegenslag bij de inzameling van plastic, blik en drinkpakken. Meer dan een derde is te veel verontreinigd en gaat alsnog de vuilverbranding in. Ook is onduidelijk hoeveel goedgekeurd afval daadwerkelijk wordt hergebruikt.