Weer is de vraag: John Berends, waar begin je aan?

Te veel op afstand, starre politieke kaders... Het zijn een paar kenmerken die de provincie Gelderland voor de voeten worden geworpen in een snoeihard rapport over de provinciale ‘bestuurskracht'. Lekkere binnenkomer voor de nieuwe commissaris van de Koning John Berends? Het voelt meer als een déja vu, zegt de burgemeester van Apeldoorn in zijn afscheidsinterview.

Toen zijn benoeming bekend werd was het rapport nog niet verschenen. De nieuwe commissaris las het in één ruk uit en nam zich heilig voor: ,,Dit verdwijnt niet in de la maar komt op mijn bureau te liggen. Op dit moment zit het zelfs in m'n tas...’’

Toen hij zesenhalf jaar geleden burgemeester van het Apeldoorn werd, een gemeente op zwart zaad, kreeg hij de vraag: waar begin je aan, wat heb je te zoeken in die probleemgemeente? Door het rapport over de bestuurscultuur kan hij vergelijkbare vraagtekens plaatsen bij zijn baan in Arnhem.

Hindermacht

‘Hiërarchie’, ‘geen souplesse’, ‘te veel op afstand’, ‘onvoldoende ingericht op de dynamiek buiten het provinciehuis’, ‘partners missen het gevoel op de provincie te kunnen bouwen in de bestuurlijke omgang’, ‘partners zouden de provincie meer als steun in de rug willen zien in plaats van als hindermacht’... En daarbij: ‘de vraag is of de provincie de verandernoodzaak wel inziet’.