Wéér is het raak: motor gaat in vlammen op in Arnhemse wijk Klarendal

Column Onderlangs Ik diende te ontspannen, maar de nieuwe hobby voelde als een zware last

Het was op doktersadvies. Ik diende te ontspannen. Anders was ik de nieuwe hobby niet gaan uitoefenen. Aanvankelijk schoot het zijn doel voorbij. De hobby voelde als een zware last. Ik kan ook niet goed achterhalen hoe ik bij het vogelspotten uitgekomen was.