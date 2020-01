Weer Konikpaarden naar de slacht: wat moet je níet doen als je wilde dieren tegenkomt? Nou, dit dus

1) Geef de dieren geen appels en boterhammen

Om met de deur in huis te vallen: wild moet je niet voeren. Gedomesticeerde dieren als Schotse hooglanders of Konikpaarden zijn weliswaar verwant aan onze koeien en paarden, maar het zijn geen huisdieren. Zij vinden voldoende voedsel in hun eigen leefomgeving, ook in de winter.



Nadeel van spontaan bijvoeren met een appeltje of boterham is dat de dieren elke keer als ze wandelaars zien, verwachten dat ze voedsel krijgen. Daardoor worden ze opdringerig en soms agressief.



Een gevolg kan ook zijn dat de dieren te dik worden en zoals op Stadsblokken in Arnhem gaan lijden aan hoefbevangenheid, een ziektes waar ze uiteindelijk voor afgemaakt moesten worden.