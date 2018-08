Weer mis op A12: ongeluk met drie auto's

interactieve kaart Meeste slachtof­fers fraude in Arnhem, Nijmegen én Berg en Dal

7 augustus Inwoners van Arnhem en Nijmegen lopen in deze regio de meeste kans slachtoffer te worden van oplichters. Ook de gemeente Berg en Dal scoort opvallend hoog in cijfers van de politie over fraudezaken die in het afgelopen half jaar zijn gemeld.