Weer terrasrel in Arnhem, nu aan de Rijnkade: ‘Gevaarlijke situatie voor fietsers’

Nieuwe wethouder afval in Arnhem vraagt zich af hoe hij ‘Mister 100 kilo’ kan worden

27 mei ARNHEM - De containers voor restafval in Arnhem gaan zoals gepland op 1 juni open. Over hoe de hoeveelheid restafval dan terug moet naar 100 kilo per Arnhemmer per jaar maakt wethouder Bob Roelofs zich zorgen.