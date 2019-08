Weer topzomer voor toeristische sector: ‘Vertrouwen in Nederlands weer neemt toe’

Over het Lange Water gaat pur te lijf met flinke stapel flyers

7:45 ARNHEM - Met een flinke stapel flyers tegen de aanstaande renovatie in Over het Lange Water ging een groep verontruste huurders zaterdagmiddag de buurt in. Doel van de actie is om de isolatie van hun huurwoningen met het mogelijk schadelijke pur te stoppen.