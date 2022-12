Weer uitpubliek welkom bij Gelderse derby: NEC mag beperkt aantal supporters meenemen naar Arnhem

‘Steeds meer voetbalwed­strij­den zonder uitpubliek’, zegt Politie Oost-Nederland

Steeds meer wedstrijden in het betaald voetbal worden de komende jaren zonder uitpubliek gespeeld. Dat verwachten twee politiechefs, die in Oost-Nederland belast zijn met de organisatie van veiligheid rondom wedstrijden van Vitesse, NEC, De Graafschap, FC Twente, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. „Een kleine groep verpest het voor de rest.”

26 november