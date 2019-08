Weerstand tegen pur-isolatie in Arnhemse wijk groeit, Volkshuisvesting wil in gesprek

Zaterdag gingen de huurders weer de buurt in. Dit keer om flyers uit te delen met de tekst: ‘Stop! Ons vertrouwen is weg! Eerst overleg met alle bezorgde bewoners!’ En dat is wat Volkshuisvesting ook wil. Een woordvoerder van Volkshuisvesting verbaast zich over de nieuwe brief van de huurders. ,,Wij zijn bereid om met verontruste huurders te gaan praten. Dat hebben we in een brief aan alle huurders afgelopen week gemeld. Ik begrijp niet goed, waarom we een nieuwe brief van de huurders krijgen. We komen toch aan hun wensen tegemoet door met ze in gesprek te gaan?", zegt de woordvoerder.