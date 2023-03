Weg is vrij voor bouw 430 huizen in stadspolder, hardnekkig verzet tegen ‘uiterst dom plan’ gebroken

Hot item van 2022 wordt dat van 2023; over dit omstreden Arnhemse bouwplan komt dit jaar geen uitspraak

ARNHEM - Komen er nou wel of niet woningen in Stadsblokken en Meinerswijk? Het antwoord op die vraag is dit jaar niet meer te verwachten. De Raad van State in Den Haag heeft meer tijd nodig dan gebruikelijk om een oordeel te vellen over het omstreden Arnhemse bouwplan, zegt een woordvoerder.