Wegen bij Arnhem kleuren donkerrood: afgesloten A12 zorgt meteen op eerste dag voor extra opstoppingen

De A12 gaat dicht voor onderhoud: ‘Boze Arnhemmers’ mogen meedenken hoe ze afsluiting goed doorkomen

Ze werden gék van het sluipverkeer, tijdens de afsluiting van de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn in de zomer van 2022. Dus toen omwonenden aan de Koningsweg in Arnhem hoorden dat dit jaar de A12 aan de beurt is, luidden ze de noodklok. Met een bijzondere uitkomst. Voor de Arnhemmers, maar zeker ook voor Rijkswaterstaat.