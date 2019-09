Wegkijkende ouders medeschuldig aan crimineel gedrag? ‘Je eigen kind aangeven, dat doe je niet’

Heeft je zoon een scooter gestolen, een overval gepleegd of iets anders gedaan wat ‘echt strafbaar’ is? Dan heb je als ouder de morele plicht de politie inschakelen, vindt Ido Weijers. Hij is voormalig hoogleraar jeugdstrafrecht en jeugdbescherming.



Maar wanneer je als opvoeder je mond dicht houdt, ben je nog niet per se medeplichtig, stelt Weijers. Volgens hem kunnen er tal van redenen zijn om niet de politie te bellen. ,,Ouders kunnen zich bijvoorbeeld bedreigd voelen door een kind. Dat komt gewoon voor. Zeker als het om jongens van een jaar of achttien gaat.’’