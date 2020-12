Wegslepen gekapte bomen uit Arnhems park roept ergernis op: ‘Laat dood hout liggen als voedsel van bos’

De critici wijzen erop dat dood hout een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit van bossen en parken. ,,Het zorgt voor de groei van paddenstoelen en trekt insecten aan”, zegt Joost Blasweiler van de Arnhemse Bomenbond.

Blasweiler nam op zondagmorgen na de kerst met een klein groepje deel aan een ‘bomenwake’ in Klarenbeek tegen het dunnen van het park dat thans in volle gang is.

'Mondkapjes dragen bij een buitendemonstratie?’

Mark Bosch, voorman van Behoud Bomen Arnhem, had de demonstratie van tevoren aangekondigd bij burgemeester Marcouch en kreeg toestemming. Bij het akkoord zat een standaardbrief met richtlijnen rondom corona volgens de noodverordening van november, met een dringende oproep op mondkapjes te dragen. ,,Bizar, want dat hoeft buiten toch niet", oordeelde Bosch. ,,Bovendien is die verordening al weer verlopen. Er is landelijke wetgeving.” Hij had voor de zekerheid wel mondkapjes meegenomen. ,,Ik wil geen gedoe.”

Volledig scherm Met hartje getooide bomen in Klarenbeek eerder deze maand. De kap is inmiddels in volle gang. © DG

Ontspannen gesprek met BOA's

Twee BOA's kwamen ter hoogte van restaurant De Steenen Tafel rond elf uur in de morgen even een kijkje nemen bij de acht actievoerders die de stevige wind trotseerden. Na een ontspannen gesprekje gingen de handhavers weer weg. Over mondkapjes werd in het onstuimige weer niet gerept.

Blasweiler en Bosch blijven het slecht vinden dat Klarenbeek straks 800 bomen minder heeft. Ze vrezen dat de wind straks meer vat heeft op het bos en geloven niet dat de aanplant van beter tegen de droogte gewapende soorten gaat werken. ,,Tien jaar geleden hebben ze bij zwembad Klarenbeek ook bomen weggehaald voor verjonging van het park", zegt Bosch. ,,Dat heeft niet gewerkt.” Blasweiler vreest dat het uitdunnen ertoe zal leiden dat de wind meer vast krijgt op het bos en er dus meer vanzelf om zullen vallen.

Biomassacentrales

Tijdens het debat over de bomenkap met wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) kwam naar voren dat er van het meeste hout mooie dingen worden gemaakt maar dat het restant als brandstof bij de biomassacentrales terecht komt. Elfrink stelt dat dit in strijd is met afspraken die eerder zijn gemaakt. ,,Er is een motie aangenomen waarin de raad zich uitspreekt tegen biomassacentrales in het algemeen en vóór de sluiting van biomassacentrale Kleefse Waard in het bijzonder.”

Volledig scherm Reind Beelen sleept met trekpaard Marco stammen weg uit park Klarenbeek. © Erik van 't Hullenaar

'Verbeuking’ van Klarenbeek

Raadslid Cyriel Prinsen van het veel door de actievoerders bekritiseerde GroenLinks stelt in een artikel op de website van de partij dat Klarenbeek thans kampt met ‘verbeuking’ die het park een te eenzijdig karakter geeft. ‘De beuk een prachtige boom, maar we zouden graag meer boomsoorten en andere soorten begroeiing zien. Dat is goed voor de biodiversiteit en maakt het bos beter bestand tegen ziektes.’

Ook moet de kap het oude park toekomstbestendig maken. ,,We willen niet dat vanwege de leeftijd van het park, straks alle bomen binnen enkele jaren het loodje leggen.” Blasweiler stelt dat het 20 tot 30 jaar duurt voordat een nieuwe boom dezelfde reductie van CO2 levert als een oude boom. Hij roept het gemeentebestuur op om daarom nu juist zuinig te zijn op oude bomen.

‘Dunning Klarenbeek is heel beperkt’

Prinsen spreekt overigens van het kappen van 750 bomen in Klarenbeek. De specialisten van de gemeente noemen het een beperkt en zorgvuldig dunnen. Prinsen sluit zich daarbij aan. Hij schrijft: ‘Navraag heeft geleerd dat bij eerdere dunningen zo’n 15 procent werd weggehaald, om het park goed te kunnen beheren. In dit geval is er sprake van 9,3 procent en dus van een beperkte dunning. Dat laat zien dat 15 procent geen streefcijfer op zich is, maar dat er gericht is gekeken naar de doelen die we willen halen. En ook in historisch perspectief zien we dat in de periode 2014-2018, zo’n 54000 bomen weg zijn gehaald. Soms met aantallen van bijna 300 stuks per hectare. In het geval van park Klarenbeek spreken we over nog geen tiende daarvan per hectare.’