Welkom in Blou, de nieuwe hotspot-op-hoogte in Arnhem

De Blou Rooftopbar bij het Arnhemse Best Western Plus Hotel Haarhuis is pas twee maanden open, maar nu al een populaire hotspot in de stad. Wie ernaartoe wil, moet reserveren en krijgt een tijdslot van twee uur.



Ten eerste omdat de coronaregels dat vereisen, ten tweede omdat general manager Wouter Dekker wil dat zo veel mogelijk mensen van het dakterras op de vijfde verdieping van het hotel aan het Stationsplein kunnen genieten.



Dat gaat in shifts van maximaal dertig tegelijk. Ook een gevolg van de coronaregels. Onder dat regime is het er nu razend druk, want vaak vol. Maar het oogt rustig.



Dekker: ,,Onder normale omstandigheden kunnen hier honderd mensen tegelijk terecht.’’ Er is overigens nog een reden dat de verblijftijd in de rooftopbar maximaal twee uur is. ,,Zo kunnen mensen niet te veel drinken en de coronaregels misschien wat minder nauw gaan nemen.’’