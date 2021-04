Welkom in wespennest Arnhem, de stad van is-er-nou-wéér-crisis? ‘Manipulatie en intimidatie zijn in de plinten gaan zitten’

Het is vrijdag 5 maart, iets na vieren, als Mark Rutte inlogt voor een digitaal interview met De Gelderlander in het Posttheater in Arnhem. De lijsttrekker van de VVD is druk, heeft weinig tijd, maar voordat het vragenvuur van de journalisten kan beginnen, heeft hij zelf een vraag: ,,Jongens, hoe zit dat nou in Arnhem? Is er nou alweer crisis?’’