Welles-nietes-welles: Ex-gedetineerden mogen voorlopig wonen in Paasbergflat

Het is wel tijdelijk: tot de uitspraak van de inhoudelijke behandeling van de Raad van State over het geschil tussen de gemeente Arnhem en de stichting.



De stichting OnderDak wil ex-gedetineerden tijdelijk huisvesten in een deel van de flat aan de Bronbeeklaan in Arnhem. Vanuit de wijken rond de flat kwam veel protest tegen het plan van de stichting. Buurtbewoners vrezen overlast van de bewoners.