Wereldberoemde Rembrandt van 175 miljoen komt naar Arnhem, maar je mag maar een half uurtje kijken

Op hol geslagen BMW raakt alleen auto’s en boom: ‘Ik ben niet gelovig, maar had wel een engel in de auto’

Een geluk bij een ongeluk. De op hol geslagen BMW van Arnhemmer Nico Verrips schoot bij het inparkeren de normaal zeer drukke Graaf Lodewijkstraat op, maar niemand raakte gewond. ,,Dat ik geen fietsers, wandelaars of kinderen heb geraakt, is een wonder. Er is alleen blikschade.”

8 december