Wereldberoemde Rembrandt van 175 miljoen komt naar Arnhem, maar je mag wel maar een half uurtje kijken

ARNHEM - Om oog in oog te staan met een schilderij van Rembrandt is een reis naar Amsterdam even niet meer nodig. Vanaf 3 januari hangt de Vaandeldrager vier weken in Arnhem. De kaartverkoop is begonnen.